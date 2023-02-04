Львів попрощається з Героєм Назаром Вальчишиним

У неділю, 5 лютого, Львів попрощається з Назаром Вальчишиним, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 10:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, об 10:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя

Назар Вальчишин (12.04.1985 – 01.02.2023), львів’янин.

Навчався у Ліцеї №28 Львівської міської ради. Закінчив Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Під час навчання проходив військову кафедру.

У мирний час працював у сфері інформаційних технологій. Захоплювався грою на гітарі, декоративною різьбою по дереву та кресленням.

Лейтенант Вальчишин із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від загарбників. Боронив територіальну цілісність та незалежність України у лавах 355-го навчального механізованого полку 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Збройних сил України.

У Назара Вальчишина залишилися дружина, донька, батьки та сестра.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.