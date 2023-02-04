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Львів’ян запрошують на вечір танго при свічках

Софія Кручініна

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У Львівській філармонії започатковують серію концертів при свічках. Перший із них – «У вирі пристрасного танго». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Перша подія із серії концертів при свічках запланована на День закоханих – 14 лютого. Концерт присвячують вічному та найпрекраснішому почуттю – коханню. Коханню, яке втілилось в одному з найпопулярніших жанрів у світі – танго.

«Музика, що захоплює у вир пристрасті, натхнення та любові. Романтична атмосфера при свічках та витончене танго у День закоханих під келих шампанського», – запрошують організатори.

Ритм пристрасного танго й стане провідним у події, та буде звучати у виконанні ансамблю «Високий замок». Цього вечора можна буде насолодитися музикою від пристрасного «Лібертанго» Астора П’яццолли чи романтичного «Petite fleur» Сіднея Беше до «лінивого» танго Джона Cаллівана.

Також у цей вечір звучатимуть авторські ліричні пісні про кохання відомої української співачки Ірини Долі. Пристрасть музики передаватимуть у пластиці тіла знана танцювальна пара у складі Віктора Сокрути і Соломії Кудин.

«Це буде теплий романтичний вечір, сповнений чудової музики та пристрастних ритмів танго. Особливої атмосфери його додадуть свічки, що прикрашатимуть концертний зал», – розповідає художній керівник проєкту Андрій Яцків.

Цей концерт стане першою подією із масштабного циклу «тихих» проєктів – подій без яскравих світлових чи шумових ефектів, наповнених музикою, яка дозволить у наш складний час «перезавантажитись» та хоч трішки переключитися.

Такі події «при свічках» відбуватимуться у філармонії щомісяця.

Початок концерту о 18:30 год. Квитки можна придбати за посиланням: Soldout.ua.

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