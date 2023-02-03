Зеленський запевнив, що Україна не збирається здавати Бахмут

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готується до можливого нового наступу терористичної Росії з метою реваншу, зокрема на сході нашої країни, і для цього українським силам оборони потрібно більше зброї, серед іншого далекобійної. Про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами 24-го саміту Україна – Європейський Союз у Києві, повідомляє Офіс президента.

«Росія хоче реваншу. Реваншу саме там, де не вийшло. Хоче забрати схід. Наше завдання – не дати їм такої можливості. Не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що в нас є всі шанси», – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Глава держави наголосив, що попри активні бойові дії в районі Бахмута на Донеччині українські війська не мають наміру залишати місто.

«Будемо боротися, скільки зможемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею, вважаємо наших героїв, які там, на жаль, полягли, героями. Якщо буде пришвидшено надання зброї, а саме далекобійної зброї, ми не лише не відійдемо від Бахмута – ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований із 2014 року», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що всі оборонні потреби України конкретні й про них відомо нашим партнерам.

«Ми дякуємо всім державам, які на цьому шляху поруч із нами. Далекобійна зброя змінить перебіг війни. Ми впевнені у своїй перемозі, але тоді перемога буде швидше», – зауважив він.

Також, за словами Глави держави, ворог може спробувати взяти реванш за поразку на Лиманському напрямку восени, і стійкість українських воїнів залежить від зброї та мотивації, яку дають не лише країни-партнери, а й дух усередині країни.

«Наше завдання – не допустити реваншу, не допустити вторгнення, яке вже було. Ще раз наголошую: у нас є всі шанси, але всім треба розуміти, що ми на війні. Вона не закінчилася. Цей дух, мотивація, залежать від кожного з нас. Не звертати уваги на дрібниці, а займатися головним питанням нашої держави – війною. І без цього духу, я вважаю, не буде перемоги. Без перемоги не буде України. Все в наших руках. Ми готові», – резюмував Володимир Зеленський.

Як відомо, 3 лютого у Києві відбувся Саміт Україна – ЄС. Про що домовилися читайте тут.

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