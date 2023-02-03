Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками 24-го саміту Україна – ЄС зробили спільну заяву. Подаємо найголовніше:

Угода про асоціацію та процес вступу

Європейський союз підтвердив свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС підкреслив історичну важливість рішення Європейської ради від 23 червня 2022 року про визнання європейської перспективи та надання Україні статусу країни-кандидата. А також підтвердив, що майбутнє України та її громадян – у Європейському Союзі.

ЄС підтримуватиме Україну та український народ у боротьбі з агресивною війною Росії, що триває, стільки, скільки буде потрібно.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС мала й продовжує мати важливе значення для посилення та просування подальшої інтеграції України в ЄС. Європейський Союз ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі умови, зазначені у висновку комісії, будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ. ЄС підтвердив, що комісії було запропоновано надати звіт про виконання умов, зазначених у висновку комісії щодо заявки України на членство вже навесні 2023 року. ЄС визнав і привітав реформаторські зусилля України в такі важкі часи та закликав продовжувати цей шлях і виконувати умови, визначені у висновку комісії щодо заявки України на майбутнє членство. Комплексне та послідовне впровадження судової реформи відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, зокрема реформи Конституційного Суду та процедури відбору політично незалежних і кваліфікованих суддів КСУ, залишається життєво важливим для посилення стійкості України та для забезпечення прогресу у процесі розширення.

ЄС привітав прогрес у забезпеченні незалежної та ефективної роботи антикорупційних інституцій та узгодженні медіазаконодавства України із законодавством ЄС щодо аудіовізуальних медіапослуг. Україна і ЄС підтвердили свою відданість повній повазі прав осіб, які належать до меншин, як це закріплено в конвенціях ООН і Ради Європи та відповідних протоколах. ЄС готовий і надалі допомагати Україні в її зусиллях щодо реалізації реформ.

ЄС вітає намір України підготувати Національну програму адаптації аcquis (НПАА) на основі Аналітичної доповіді про відповідність українського законодавства праву ЄС відповідно до висновку комісії щодо заявки України на членство у Європейському Союзі. Оновлений план пріоритетних дій щодо посилення імплементації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі на 2023–2024 роки стане дорожньою картою, що окреслить подальші кроки для спрощення доступу України до внутрішнього ринку ЄС.

ЄС привітав реформи України у сфері спрощення митних процедур та торгівлі, а також приєднання до Конвенції про спільний транзит. Україна привітала поточні налаштованість та зусилля ЄС, спрямовані на якнайшвидше включення України до європейського роумінгового простору.

ЄС вітає вступ України до програм ЄС «МИТНИЦЯ» і «ФІСКАЛІС», її приєднання до програм «Горизонт Європа», «Євратом», «Цифрова Європа» та програми ЄС «Єдиний ринок», а також її участь в Органі європейських регуляторів електронних комунікацій.

Об’єднані у відповіді російській агресивній війні проти України

Ескалація агресивної війни Росії проти України є явним порушенням міжнародного права. ЄС підтвердив свою непохитну підтримку та солідарність з Україною перед лицем російської агресивної війни, що триває.

ЄС рішуче відкидає та засуджує спробу незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Як і у випадку з Кримом та Севастополем, Європейський Союз ніколи не визнає законними спроби незаконної анексії будь-яких частин української території.

ЄС вимагає від Росії негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Україна реалізує невід’ємне право на самооборону від російської агресії. Вона має право звільнити та відновити повний контроль над усіма окупованими територіями в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. У контексті продовження атак Росії на цивільну та критичну інфраструктуру, що загрожує наданню основних послуг, ЄС повністю відданий продовженню надання та координації повного спектра гуманітарної допомоги українському суспільству. Воєнні злочини скоєні під час агресивної війни Росії проти України, доказів яких стає все більше, є грубим порушенням міжнародного права. ЄС підкреслив підтримку розслідувань. Росія та всі виконавці й пособники будуть притягнуті до відповідальності.

Україна підкреслила, що віддає перевагу створенню спеціального трибуналу.

Обговорили, як надалі підтримувати Україну та як посилити колективний тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з України. ЄС посилив і розширив свої обмежувальні заходи проти Росії, зокрема шляхом ухвалення дев’ятого пакету обмежувальних заходів ЄС та запровадження міжнародного обмеження цін на нафту та нафтопродукти. ЄС готовий продовжувати посилювати обмежувальні заходи та закликає всіх країн приєднатися до санкцій ЄС. ЄС рішуче засудили військову підтримку агресивної війни Росії, яку надає влада Ірану і яку необхідно припинити. Закликали білоруську владу припинити сприяти російській загарбницькій війні, та готовий вжити подальших обмежувальних заходів проти Білорусі. ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. На сьогодні Росія не виявила жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру. Україна привітала зобов’язання ЄС продовжувати надавати політичну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно. Це включає військову допомогу та запуск тренувань українських військових у ЄС. ЄС підтвердив свою солідарність з Україною у протидії гібридним загрозам і кібератакам. Україна вітає надану ЄС допомогу у відповідь на агресивну війну Росії. Загальний обсяг допомоги, наданий Україні Європейським Союзом нині становить близько 50 мільярдів євро, що включає фінансову, гуманітарну, екстрену, бюджетну та військову підтримку. Близько 8 мільйонів українців отримали притулок у ЄС унаслідок агресивної війни. Переміщені особи з України, продовжуватимуть користуватися захистом ЄС, принаймні до березня 2024 року. ЄС засудив російські дії на українській Запорізькій атомній електростанції та закликав Росію негайно припинити дії, які загрожують безпеці цивільних ядерних об’єктів. Європейський Союз допомагатиме із відновленням критичної інфраструктури України, щоб допомогти країні пережити зиму, відновлювати житло для внутрішньо переміщених осіб, шкіл для українських дітей та постачатиме невідкладне енергетичне обладнання та світлодіодні лампи. ЄС нагадав про своє зобов’язання надавати підтримку разом із партнерами щодо швидкого відновлення (Fast recovery) та реконструкції України, включно з відбудовою соціальної інфраструктури та допомогою в розмінуванні, а також у наданні підтримки у сфері охорони здоров’я та психологічної реабілітації й реінтеграції до активного соціального життя. ЄС та Україна привітали підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Європейським Союзом та Україною щодо стратегічного партнерства щодо відновлюваних газів під час саміту. Україна та ЄС підкреслили важливість подальшої імплементації ініціативи Україна – ЄС «Шляхи солідарності». Охоплюючи імпорт та експорт тварів в усіх секторах та сполучаючи Україну з ЄС та рештою світу. ЄС також активізує свою роботу щодо використання заморожених активів Росії для підтримки відновлення України та з метою відшкодування збитків

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