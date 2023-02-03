Заборона на виїзд з України держслужбовцям: двох чиновників уже не випустили

Із 27 січня почала діяти заборона на виїзд за кордон держслужбовцям. Відтоді з України не випустили двох чоловіків, які потрапили під обмеження. Про це hromadske розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«За моєю інформацією, з моменту набуття чинності змін до правил перетину державного кордону наші інспектори не пропустили двох чоловіків з-поміж держпосадовців, які підпадають під визначений перелік, через невідповідність умовам пропуску через кордон», — сказав Демченко.

Також речник зазначив, що не володіє інформацією щодо кількості чиновників, які мали дозвіл та перетнули кордон.

23 січня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, за яким посадовцям на час воєнного стану можна виїжджати за межі України тільки у службові відрядження.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.