ОСТАННІ НОВИНИ

Заборона на виїзд з України держслужбовцям: двох чиновників уже не випустили

Ольга Денисяка

|

Із 27 січня почала діяти заборона на виїзд за кордон держслужбовцям. Відтоді з України не випустили двох чоловіків, які потрапили під обмеження. Про це hromadske розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«За моєю інформацією, з моменту набуття чинності змін до правил перетину державного кордону наші інспектори не пропустили двох чоловіків з-поміж держпосадовців, які підпадають під визначений перелік, через невідповідність умовам пропуску через кордон», — сказав Демченко.

Також речник зазначив, що не володіє інформацією щодо кількості чиновників, які мали дозвіл та перетнули кордон.

23 січня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, за яким посадовцям на час воєнного стану можна виїжджати за межі України тільки у службові відрядження.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

всі статті
Львівський портал