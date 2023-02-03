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Українці вже обміняли понад 750 тисяс старих жарівок на LED-лампи

Анастасія Безейко

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За перші три дні програми з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи в віділеннях «Укрпошти» українці обміняли понад 750 тисяч лампочок, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Денис Шмигаль нагадав, що програма обміну ламп стартувала цього тижня завдяки підтримці Євросоюзу.

«Наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть і мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням «Укрпошти». Вдячні Президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за сприяння ініціативі. Цінуємо підтримку ЄС», – повідомив Денис Шмигаль.

Замовити послугу можна як у відділенні «Укрпошти», так і в застосунку «Дія».
Детальніша інформація доступна за посиланням.

Як повідомлялося раніше, 30 січня у всіх відділеннях «Укрпошти» Львова стартував обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні.

Анастасія Безейко

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