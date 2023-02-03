На Львівщині подружжя вбило знайомого і кілька місяців переховувало тіло

На Жовківщині судитимуть 41-річну жінку, яка вбила свого приятеля, і, разом із чоловіком, кілька місяців переховували тіло жертви. Обвинувачуваний акт вже скеровано до суду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Слідством встановлено, що в квітні 2022 року в одному із сіл Львівського району, на кухні свого помешкання обвинувачена разом із своїм чоловіком та їхнім 48-річним знайомим розпивали алкогольні напої. Під час застілля між жінкою та гостем виникла словесна перепалка, в ході якої вона вхопила кухонний ніж і нанесла удар жертві в груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Бажаючи приховати злочин, підсудна разом з своїм чоловіком перенесли та заховали тіло у ванній кімнаті. Правоохоронці виявили труп лише через кілька місяців.

Обвинувачена перебуває під вартою, до рішення суду.

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