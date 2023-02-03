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Мешканця Самбірщини засудили на 6 років за продаж наркотиків

Ольга Денисяка

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Шість років за ґратами проведе мешканець Самбірщини за продаж наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурора Самбірської обласної прокуратури до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна засуджено чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

У суді прокурор довів, що засуджений незаконно придбав речовину рослинного походження канабіс, яку зберігав за місцем свого проживання, а потім почав з метою особистого збагачення «торгувати» наркотиками просто неподалік свого житлового будинку у Самборі.

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