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У Львові перекривають частину вулиці Поетичної

Ольга Денисяка

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З 3 лютого до 15 березня частину вулиці Поетичної у Львові перекриють для руху транспорту: мінятимуть 300 м аварійного водопроводу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, через проведенням робіт із поточного ремонту гостроаварійної ділянки водопроводу, з 3 лютого і до 15 березня 2023 р буде перекрито рух транспорту на вул. Поетичній, від будинку №7 до вул. Бігової. Водіїв приватного транспорту просять оминати цей відрізок дороги.

«Під час заміни водопроводу на ділянці вул. Поетичної (район вул. Тракт Глинянський), буде перекрито ділянку дороги відстанню до 300 м. На цій ділянці проводитимемо роботи із заміни гостроаварійної ділянки водопроводу, на якій були часті пориви і витоки води. Відтак буде замінено близько 300 метрів труби діаметром 800 мм. Прокладемо тут нові поліетиленові труби, які мають тривалий гарантійний термін використання», – пояснили у ЛМКП «Львівводоканал».

За результатами тендеру ремонтні роботи буде виконувати підрядна організація «ЛСБМУ №1».

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