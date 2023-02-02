Ситуація на фронті стає жорсткішою, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни активніше намагаються наступати на сході України і ситуація стає все жорсткішою. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою. Дякую всім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість», – сказав президент.

За словами Зеленського, Росія намагається здобути хоча б щось, щоб на річницю повномасштабного вторгнення показати нібито наявність шансів на перемогу.

«Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на річницю вторгнення РФ може почати наступ на двох напрямках.