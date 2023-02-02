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Росіяни поцілили у дитячу поліклініку та школу в Краматорську

Анастасія Диняк

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Унаслідок ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, 2 лютого дві російські ракети влучили у центр Краматорська. Унаслідок удару пошкоджено 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка та школа, гаражі та автівки. Щонайменше п’ятеро людей отримали поранення.

«На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби. Допомагають людям мінімізувати шкоду, завдану окупантами. Окупанти не залишать у спокої Донеччину, аж поки ми не виженемо їх геть з нашої землі. До того часу всі цивільні повинні евакуюватися з області — це питання життя і смерті», – наголосив Кириленко.

Нагадаємо, увечері 1 лютого РФ завдала ракетного удару по житловому сектору Краматорська, що на Донеччині. Унаслідок цього загинули щонайменше троє цивільних, понад 20 людей отримали поранення.

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