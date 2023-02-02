На Львівщині чоловік приховано намагався ввезти в Україну 9 млн грн

У пункті пропуску «Шегині — Медика» чоловік намагався провезти з-за кордону 9 мільйонів гривень під оббивкою автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

Так, 1 лютого, близько 20:10 год., в пункт пропуску «Шегині – Медика» із Польщі прибув автомобіль Меrcedes Benz Citan.

Водій мікроавтобуса, 38-річний мешканець Львівщини, який повертався додому з приватної поїздки, для проходження митного контролю обрав смугу «червоний коридор» та задекларував продукти харчування і мультипристрій на суму близько 200 євро.

Під час огляду автомобіля працівники митного поста «Мостиська» разом з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто, зокрема, під обшивкою, приховану готівку.

За попередніми даними, чоловік намагався перевезти в Україну близько 9 мільйонів гривень, купюрами номіналом 100 гривень.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів і транспортних засобів.

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