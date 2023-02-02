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Мешканця Львівщини викрили на переправлені ухилянтів за кордон

Ольга Денисяка

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Мешканця Львівщини викрили на незаконному переправленні військовозобов’язаних  за кордон під виглядом водіїв, що перевозять гуманітарну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний під час дії воєнного стану за грошову винагороду сприяв у незаконному перетині державного кордону України військовозобов’язаним чоловікам. Він неправомірно вносив їх дані до системи «Шлях». Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі України як водіям, що здійснюють перевезення вантажів гуманітарної допомоги. Свої послуги він оцінював у 5 000 доларів США.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 2 000 доларів США. Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України ( ч. 3 ст. 332 КК України).

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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