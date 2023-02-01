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У Львові розіграють трофейний безпілотник. Як виграти «Орлан-10»

Анастасія Безейко

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Львівський муніципальний мистецький центр проводить експозицію трофейного російського безпілотника і запрошує охочих долучитися до його розіграшу, аби зібрати кошти на авто для сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Як повідомляється, ворожий БПЛА для експозиції у мистецькому центрі надав 39-й окремий зенітний ракетний полк сухопутних військ ЗСУ військової частини А2892, що базується на Волині.

«Орлан-10» – лише один із десятків трофеїв полку. Його вартість на ринку в районі 100 тисяч доларів. Саме цей планер БПЛА зберігся в повністю комплектному і робочому стані. Об’єктивно, це одна з найкращих і найефективніших безпілотних платформ в світі, і, на жаль, велика проблема для українських військ на полі бою.

Попри це, уже майже рік герої із ЗРП А2892 успішно нищать ворожу пілотовану і непілотовану техніку, роблячи неможливим російське панування в повітрі над лінією фронту. Саме тому для окупантів полювання на українські засоби ППО переднього краю стало найпріорітетнішим завданням.

Аби ліквідовувати ворожі безпілотники, українські військові постійно переміщуються на суттєві відстані, вони фактично живуть і працюють в машині. Бійці потребують нашої допомоги, тож просимо долучатися до збору на новий мікроавтобус для хлопців із 39-ї ЗРПА. Мета – зібрати 1,2 млн грн.

Як взяти участь у розіграші?

Мінімальна сума внеску для участі у розіграші трофейного БПЛА  – 200 грн, проте допомогти воїнам можна будь-яким внеском.

Збір коштів проводиться у Монобанку. Долучитися можна скориставшись номером банки: 5375411203458117, або перейти за посиланням.

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Анастасія Безейко

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