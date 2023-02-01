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На вулиці Яворницького у Львові стартував капремонт: частина дороги перекрита

Андрій Котенський

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На вулиці Яворницького відновлено роботи з капітального ремонту. Тут замінять усі інженерні мережі та облаштують нове дорожнє покриття. На час робіт, з 1 лютого до 1 вересня 2023 року, частину вулиці перекриють для проїзду транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, ремонт вул. Яворницького розпочався у жовтні 2021 року, однак через війну, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, було призупинено фінансування робіт.

«Нам вдалося відновити роботи на цьому об’єкті. Найперше тут триватимуть земляні роботи для заміни комунікацій, зокрема каналізації, яка знаходиться в аварійному стані на глибині 3 м. Також буде замінено всі приєднання інженерних мереж до будинків.

Після заміни мереж буде постелено нове дорожнє покриття, облаштовано тротуари, паркомісця, озеленення. На дорозі буде постелено асфальтобетон, а тротуари і паркомісця замостять плиткою ФЕМ. Роботи виконуватиме підрядна організація ТзОВ «Вельт Капітал», – розповів в.о. начальника управління інженерного господарства ЛМР. Іван Матківський.

Проєкт ремонту вулиці Яворницького розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку». Загальна вартість робіт – 34,4 млн грн.

За його словами, на час ремонтних робіт – з 1 лютого до 1 вересня 2023 року, буде перекрито проїзд вулицею Яворницького, від будинку №8 до вул. Караджича.

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