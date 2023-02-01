На Львівщині очікують ожеледицю на дорогах та мокрий сніг

У Львові синоптики прогнозують 2 лютого ожеледицю на дорогах. Вранці та вдень місцями значний та мокрий сніг. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на дорогах міста та області 2 лютого буде ожеледиця. А вранці та вдень очікують мокрий сніг. Водіїв та пішоходів закликають бути обачними під час руху.

Зокрема, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити пішохода на дорозі (стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.