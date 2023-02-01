Львів попрощається з Героєм Олегом Хмілем

У вівторок, 24 січня, Львів проведе в останню путь ще одного полеглого захисника – Олега Хміля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Об 11:30 год. на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героєм. Поховають військового на Личаківському кладовищі.

Олег Хміль («Єгер») (04.07.1982-27.01.2023). Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №92 міста Львова.

У мирний час займався ювелірним мистецтвом, був приватним підприємцем. Захоплювався альпінізмом, полюванням та рибальством.

Із перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації добровольцем пішов на війну. Боровся із російськими окупантами на східному напрямку у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних сил України.

У Олега Хміля залишились батьки, четверо дітей, сестра та дружина.