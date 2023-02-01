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Через Львів курсуватимуть два нові потяги до Польщі

Анастасія Безейко

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«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди, які курсуватимуть через Львівщину та забезпечать щоденне сполучення із польськими містами Варшава, Перемишль і Хелм. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні транспорту та зв’язку Львівської ОВА.

Поїзди «Харків, Київ – Перемишль» (№89/73 – 74/90) та «Київ – Варшава, Хелм» (№67/19 – 20/68) курсуватимуть із 19 лютого.

Поїзд №73/74 («Харків – Перемишль») відправлятиметься з Харкова по непарних числах о 14:07, до Києва прибуватиме о 21:04, а до Перемишля – о 11:13. В зворотному напрямку, з Перемишля, потяг відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45 і прибуватиме до Харкова о 10:01.

Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому потяг №93/94 («Харків – Хелм») курсує з Харкова по парних числах.

Поїзд №67/19 – 20/68 («Київ – Варшава, Хелм») відправлятиметься з Києва щодня о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, а до Варшави поїзд №67/68 прибуватиме о 10:12. В зворотному напрямку, з Варшави, потяг №67/68 відправлятиметься о 17:45; з Хелма поїзд №19/20 відправлятиметься о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Пасажири потяга №19/20, прибувши до Хелма, можуть здійснити пересадку на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само в зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

Квитки на нові потяги вже можна придбати на сайті «Укрзалізниці» або в касах вокзалів.

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Анастасія Безейко

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