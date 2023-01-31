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У Львові викрили злочинну групу, яка займалась продажем метадону

Ольга Денисяка

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У Львові викрили чотирьох чоловіків, які займались оптовим та роздрібним продажем наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, неодноразово судимий місцевий мешканець організував злочинну схему із збуту метадону у місті Львові. До «бізнесу» він залучив своїх товаришів – трьох львів’ян.

Продаж наркотиків здійснювали за попередньою домовленість з клієнтами, безпосередньо з рук в руки при особистій зустрічі. Заборонену речовину можна було придбати оптом та у роздріб.

Під час обшуків у фігурантів виявлено та вилучено наркотичні засоби, пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Повідомили про підозру 4 учасникам організованої злочинної групи за фактами незаконного збуту наркотиків (ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення ряду експертиз.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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