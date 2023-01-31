У Львові дитині провели трансплантацію кісткового мозку

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели першу у 2023 році трансплантацію кісткового мозку дитині. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі медзакладу.

11-річна Софія бореться із злоякісним захворюванням – рабдоміосаркомою нижньої щелепи. Пухлину виявили медики харківської лікарні, куди батьки привезли дівчинку із рідного Торецька Донецької області. Проте замість операції та лікування, багатодітна родина у березні 2022 року змушена була виїхати з міста через щоденні нищівні обстріли. Останній курс лікування підлітку провели за тиждень до того, як російські війська обстріляли лікарню.

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У липні минулого року 11-річну пацієнтку прооперувала команда хірургів ЗУСДМЦ та професор із Туреччини Хакан Агір. Операція тривала понад 12 годин. Втручання було складним, пухлина зачепила багато важливих елементів, тож хірургам довелось видалити значну частину нижньої щелепи.

«Після операції та 9 блоків хіміотерапії хвороба поступово відступила. Завершальним етапом лікування є високодозова хіміотерапія з подальшою трансплантацією кісткового мозку. Але Софійку чекає ще повторна пересадка стовбурових клітин, щоб остаточно знищити залишкові явища у її легенях», – розповіла дитяча онкологиня Христина Запоточна.

За здоров’я Софії боролася ціла команда спеціалістів: онкологи, хірурги, анестезіологи, а також наші закордонні колеги.

«Дівчинка стала першою пацієнткою у цьому році, кому успішно проведена аутологічна трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку», – зазначив Роман Кізима, керівник Клініка Дитячої Онкології та Трансплантації Кісткового Мозку ЗУСДМЦ.

Пан Роман додав, що раніше більшість українських пацієнтів виїжджала для трансплантації закордон. Сьогодні ж їх життя рятують в Україні, зокрема у Львові.

Загалом це четверта трансплантація кісткового мозку дітям у ЗУСДМЦ. Усі трансплантації для пацієнта безкоштовні, їх фінансування здійснюється державним коштом.

Нагадаємо, що 15 лютого 2022 року було відкрито Клініку дитячої онкології та ТКМ. За попередніми розрахунками, щороку щонайменше 200 дітей та підлітків в Україні потребують трансплантації кісткового мозку (аутологічної, алогенної).

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