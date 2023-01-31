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Куп’янська громада отримала комунальну техніку від Львова

Андрій Котенський

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Львів подарував Куп’янську, що на Харківщині, три одиниці комунальної техніки – автомобільний кран, екскаватор (JCB) і вантажний автомобіль МАЗ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами начальника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, ця техніка вже прибула до міста і активно використовується в роботі.

«Подаровану техніку ми взяли на облік в комунальні підприємства, та вже почали використовувати на благо жителів громади. Зокрема, автомобільний кран, екскаватор передані водоканалу. Наше місто кожен день стоїть на межі – постійні обстріли, пошкоджена інфраструктура. Тому отримана техніка є конче потрібною саме зараз. Дякуємо Львову за підтримку та допомогу Куп’янській громаді», – повідомив Андрій Беседін.

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