У Львові з благодійним концертом виступить піаніст-неокласик Єгор Грушин

До Дня закоханих, 14 лютого, на сцені театру імені Марії Заньковецької виступить найяскравіший український композитор і піаніст Єгор Грушин з презентацією свого нового альбому In Time. Частина коштів буде передана для потреб ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Єгор Грушин – відомий український композитор і піаніст неокласичного стилю.

За більше 10-ти років творчості Єгор Грушин дав понад 400 концертів і презентував 6 альбомів. Видав збірку фортепіанних творів, став автором саундтреків до українських фільмів та серіалів. Восени 2016 року Єгор Грушин отримав відзнаку за розвиток культури. В 2019 році завершив свій річний тур у підтримку альбому Ritorno концертним туром у Китаї, фіналом якого став сольний концерт у Шанхаї.

Шостий авторський альбом In Time Єгора Грушина мав бути презентований ще у березні минулого року, але через повномасштабне вторгнення рф вийшов у квітні 2022-го. Відповідно тур був перенесений на рік. Альбом вийшов на шведському топовому лейблі 1631 Recordings і вже отримав більше мільйона прослуховувань, схвальні відгуки та любов слухачів.

«Окрім презентації альбому, на концерті звучатиме багато нових творів, які написані вже після повномасштабного вторгнення, багато пісень, що навіть ще не були у релізі, тобто слухачі матимуть нагоду почути їх вперше саме на концерті. І все це відбуватиметься у супроводі струнних, разом зі мною виступатимуть хлопці з львівського гурту «Рококо». Усіх запрошуємо, адже ми дуже давно не виступали у Львові – вже майже 2 роки. Тож дуже скучили за концертами та слухачами, мріємо зустрітись, обмінятись енергією та хорошими емоціями у ці непрості часи. І, звісно ж, зробити хорошу справу – долучитися до допомоги ЗСУ!», – запрошує на концерт Єгор Грушин.

Частина коштів з проданих квитків та з мерчу, який можна буде придбати на концерті, будуть передані на потреби ЗСУ.

Цього вечора буде заплановано два концерти о 16:30 та 19:00 год.

Квитки можна придбати тут.