ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові спіймали чергового наркоторговця

Наталя Дуляба

|

У Львові затримали мешканця області за підозрою у торгівлі амфетаміном та марихуаною. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про 36-річного мешканця Львівщини. За даними слідства, він займався торгівлею наркотиками, зокрема амфетаміном та марихуаною.

Затримали зловмисника 27 січня на вул. Клепарівській у Львові. При собі він мав згортки з речовиною, ззовні схожою на амфетамін.

Під час обшуків за місцем проживання наркоторговця, в одному зі сіл Львівського району, правоохоронці виявили та вилучили згортки та ємності з марихуаною та амфетаміном, прекурсори, засоби для фасування наркотиків та інші речові докази, а також предмет, схожий на пістолет та набої до нього. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (незаконна діяльність з наркотичними або психотропними речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання —від 4 до 8 років тюрми.

Фігуранта справи вже помістили під варту, наразі слідство триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

всі статті
Львівський портал