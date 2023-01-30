У Львові спіймали чергового наркоторговця

У Львові затримали мешканця області за підозрою у торгівлі амфетаміном та марихуаною. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про 36-річного мешканця Львівщини. За даними слідства, він займався торгівлею наркотиками, зокрема амфетаміном та марихуаною.

Затримали зловмисника 27 січня на вул. Клепарівській у Львові. При собі він мав згортки з речовиною, ззовні схожою на амфетамін.

Під час обшуків за місцем проживання наркоторговця, в одному зі сіл Львівського району, правоохоронці виявили та вилучили згортки та ємності з марихуаною та амфетаміном, прекурсори, засоби для фасування наркотиків та інші речові докази, а також предмет, схожий на пістолет та набої до нього. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (незаконна діяльність з наркотичними або психотропними речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання —від 4 до 8 років тюрми.

Фігуранта справи вже помістили під варту, наразі слідство триває.

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Фото: поліція