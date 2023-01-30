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Під Бахмутом загинув 20-річний захисник із Моршина

Наталя Дуляба

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У боях із російськими окупантами в районі Бахмута загинув 20-річний військовий із Моршина Костянтин Малецький. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Моршинської міськради.

Костянтин Малецький воював у складі 3 окремої десантно-штурмової бригади 2 батальйону ДШВ. Загинув 25 січня під час боїв у районі Бахмута, що на Донеччині.

Захисник народився у 2003 році, жив у Моршині. Закінчив місцеву школу-ліцей, був випускником Львівського ліцею імені Героїв Крут.

Про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

Вічна пам‘ять воїну, який віддав своє життя, захищаючи Україну!

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