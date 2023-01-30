Львівські медики врятували вагітну та немовля

Через важку хірургічну патологію, під загрозою опинилися одразу два життя. Командам хірургів та акушер-гінекологів дорослої та дитячої лікарень Першого медоб’єднання Львова довелося працювати спільно, аби зберегти обох. Операція тривала три години та пройшла без ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

32-річна Анна Родик мешкає у Львові. Вона вже готувалась до народження своєї другої дитини. Та якось увечері відчула раптовий біль у верхній частині живота. Жінка тут же викликала швидку допомогу, яка привезла її до лікарні. Лікарі невідкладно взялись обстежувати пацієнтку та виявили, що у неї – спайкова кишкова непрохідність. І це – уже третя за останні декілька останніх років непрохідність. Причина цьому – видалений раніше апендицит, після чого в ділянці втручання почали формуватись спайки, тобто, зрощення тканин. При такій важкій патології їжа перестає просуватись кишечником та швидко спричиняє некроз – відмирання тканин. Далі – важкі ускладнення та сепсис.

Цього разу стан загрожував життю не лише матері, але й дитини в її лоні. Ситуацію погіршувало й те, що дитина стала менш рухливою. Тому після низки консультацій, медики вирішити: жінку треба невідкладно оперувати і рятувати маля та саму вагітну. Ще 20 хвилин, і акушер-гінекологи пологового відділення допомогли з’явитись на світ здоровому хлопчику Тимофійкові. Відтак, хірурги одразу взялись оперувати кишкову непрохідністю самої Анни. Під час втручання спеціалісти розділили спайки кишок, тобто склейки, та повернули кишківник у правильне положення.

Операція тривала три години та пройшла без ускладнень. Після чотирьох днів в реанімації, пацієнтку перевели в стаціонар. Зараз вона готується до виписки та з нетерпінням чекає на зустріч із своїм синочком. Його вона зможе взяти на руки лише за декілька тижнів.

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