Двох колишніх офіцерів ЗСУ з Криму підозрюють у держзраді

Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишньому начальнику штабу Центру бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України та командиру групи інженерного забезпечення з Криму, які у 2014 році перейшли на бік ворога. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ДБР.

Повідомляється, що після захоплення окупантами військової частини в АР Крим начальник штабу та командир групи відмовилися передислокуватись на підконтрольну територію та присягнули на вірність агресору.

«Нині колишні українські військові прислуговують окупантам у складі «міжнародного протимінного центру збройних сил російської федерації». До їх обов’язків входить інженерне забезпечення окупаційних військ рф, в тому числі по замінюванню території України, інфраструктурних об’єктів, адміністративних та цивільних будинків», – йдеться в повідомленні.

Вони за вказівкою окупантів використовують розмінувальну техніку для обстрілу не лише українських військових, а й цивільних об’єктів. Зокрема, за оперативними даними, саме ці зрадники стоять за використанням установки УР-77 «Метеорит» у міських кварталах Маріуполя.

В ДБР повідомляють, що родичі одного зі зрадників проживають у Львівський області. Приблизно за місяць до повномасштабного вторгнення він попередив, що скоро разом з російською армією прийде «звільняти» їх. Матір та сестра одразу ж виїхали за кордон. Батько з бабусею залишились в Україні, ховаючись від ворожих ракет, чекали на свого «визволителя».

Колишнім військовим заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

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