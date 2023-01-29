У Львові одразу п’ятьом людям пересадили органи від одного посмертного донора

У Першому медичному об’єднанні Львова пересадили легені, серце, дві нирки та печінку від посмертного донора. Таким чином, вдалося врятувати ще п’ятьох людей, давши їм шанс на повноцінне життя. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Донором став 54-річний чоловік, мешканець Львівщини, в якого трапився інсульт. Лікарі констатували смерть мозку, тож рідні чоловіка погодилися віддати його органи для порятунку інших людей. Медики щиро вдячні родині донора за прийняте рішення.

Легені – вперше в Україні без допомоги іноземних колег, пересадили 56-річному киянину Олексію, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС, який виховує 8-річного сина. Операція минула успішно.

«Історичну операцію виконала наша команда. Операція тривала 16 годин, легені пересадили через мінідоступ та без задіяння апарату штучного кровообігу. Вона стала другою в Україні трансплантацією легень від посмертного донора. Попередню наші лікарі зробили спільно з поляками у вересні 2021-го. Пацієнт почувається чудово», – зазначають у Першому ТМО.

Донорське серце отримав 48-річний Олександр із Закарпаття. Його серце через недугу не могло перекачувати кров, тож без донорського органу він не мав шансу на життя.

Печінку пересадили ще одному мешканцю Закарпаття, 50-річному Валерію. У нього був цироз, що спричинив вірусний гепатит С.

Нирки отримали 47-річний Іван із Закарпаття та 44-річна Любов із Прикарпаття. Обоє хворіли на хронічний гломерулонефрит.

Нагадаємо, торік у Львові провели рекордну кількість трансплантацій, врятувавши майже сотню українців в Україні. Медичні команди Першого медичного об’єднання пересадили 7 сердець, 12 печінок та 78 нирок: з них три нирки та одну печінку отримали діти.

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