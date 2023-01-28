ЗСУ ліквідували вже 125 тисяч окупантів

За добу Росія втратила в Україні ще 800 своїх військових, літак та вертоліт. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога до ранку 28 січня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 125510 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3189 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6344 (+4) од,

артилерійських систем – 2188 (+8) од,

РСЗВ – 453 (+1) од,

засоби ППО ‒ 221 (+0) од,

літаків – 293 (+1) од,

гелікоптерів – 284 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 100 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».

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