В ДТП біля Буська постраждали четверо людей

27 січня біля Буська Золочівському району зіткнулись два легковики. Внаслідок аварії травмувались четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 січня, близько 15.00, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу міста Буськ Золочівського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Skoda Fabia», 60-річний місцевий мешканець, здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Renault Espace» під керуванням 32-річного мешканця Житомирської області, який рухався у бік Львова. Внаслідок зіткнення «Renault» виїхав на узбіччя та перевернувся.

Внаслідок ДТП водій «Шкоди» отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Також травми різної важкості отримали пасажири «Рено» – дві жінки віком 32 та 38 років, а також 36-річний чоловік, усі мешканці Житомирської області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.