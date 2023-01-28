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Колаборанти з Луганщини хотіли влаштуватися до українських держустанов, - СБУ

Ольга Денисяка

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СБУ затримала колаборантів з Луганщини, які намагалися влаштуватися до українських держустанов. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.

У ході слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх «посадовців», створених рашистами «отделений пенсионного фонда лнр» у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.

«Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України. Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду. Інший колаборант – планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з рф», – йдеться в повідомленні.

У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для її подальшої передачі російським окупантам. Втім, контррозвідники СБУ своєчасно викрили колаборантів і задокументували їхні злочинні дії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Матеріали провадження скеровано до суду.

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