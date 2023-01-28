3 лютого у Львові безкоштовно обстежуватимуть на онкологію

3 лютого спеціалісти експертного рівня Лікарні св. Пантелеймона проводитимуть низку безкоштовних обстежень та консультацій, які до Всесвітнього дня боротьби із раком пацієнти зможуть отримати без електронних скерувань. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, обстеження та консультації проводитимуть за напрямками:

доброякісні та злоякісні пухлини черевної порожнини та заочеревинного простору: шлунка, тонкої кишки, ободової та прямої кишки, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, метастази у печінці;

пухлини органів грудної порожнини, стравоходу та кардіального відділу шлунка;

передракові захворювання та пухлини органів жіночої репродуктивної системи, скринінгове обстеження та лікування;

нейроендокринні пухлини;

доброякісні та злоякісні пухлини щитоподібної залози;

діагностика новоутворень шкіри;

неоад’ювантна, ад’ювантна хіміотерапія, супровід онкологічного пацієнта;

доброякісні та злоякісні пухлини сечовидільної системи;

скринінг, діагностика та лікування доброякісних та злоякісних пухлин молочної залози;

скринінг та діагностика передракових станів та пухлин ШКТ, підшлункові залози та жовчних проток, ендоскопічне обстеження органів шлунково-кишкового тракту;

первинний та повторний опис результатів радіологічних досліджень.

Початок консультацій – 3 лютого о 8:00 год. у відділенні онкології та онкохірургії Лікарні святого Пантелеймона (вул. Миколайчука, 9, 4 поверх).

Записатись на консультацію можна через контакт-центр за номером: 0800333003. Також пацієнтів просять брати із собою результати попередніх обстежень, за наявності.

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