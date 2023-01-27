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За ремонт гуртожитку Нацгвардії у Золочеві підприємцю загрожує п’ять років тюрми

Андрій Котенський

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Перед судом постане підприємець, який нажився на ремонті гуртожитку Нацгвардії у Золочеві. За підробку документів чоловіку загрожує до п’яти років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними відомства, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо директора приватного підприємства, який штучно завищив вартість ремонту гуртожитку Навчального центру Нацгвардії у Золочеві на Львівщині. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Згідно з угодою підприємство мало утеплити фасад та облаштувати територію гуртожитку. Загалом ремонт коштував понад 2,5 млн гривень. Проте пчоловік підробив акти виконаних робіт, вписав більші обсяги роботи, а також неправдиві дані щодо будматеріалів. Під час ремонту використали значно дешевші матеріали, аніж вказали в документах.

Через такі дії бюджет втратив понад 200 тисяч гривень. За заволодіння грошима керівнику підприємства загрожує до 5 років тюрми.

Для відшкодування завданих державі збитків суд наклав арешт на майно підприємця вартістю майже 1,5 млн грн.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та обороні сфері Західного регіону.

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