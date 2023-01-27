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У Винниках троє людей забрала швидка через отруєння чадним газом

Андрій Котенський

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У четвер, 26 січня, у квартирі на вулиці Винна Гора, що у місті Винники, відразу троє людей отруїлися чадним газом. Це вже п’ятий випадок отруєння у Львівській громаді від початку року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 26 січня близько 23:00 год. у квартирі на вул. Винна Гора, що у місті Винники, отруїлися чадним газом три людини. Зокрема, 42-річний чоловік, 45-річна жінка та 11-річна дитина.

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості доправили до лікарні. Обставини події встановлюють.

Загалом від початку року по місту зафіксували 5 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 10 людей, з них 1 дитина.

Фахівці вкотре наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення – через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові коти чи колонки тощо, то цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з цих правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.

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