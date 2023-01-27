ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали 50-річного закладчика

Ольга Денисяка

|

У Львові затримали раніше судимого 50-річного львів’янина, який мав собою згортки з наркотичною речовиною. Також правоохоронці виявили дві закладки, який він вже встиг зробити. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

26 січня під час патрулювання території правоохоронці помітили на вулиці Чукаріна у Львові чоловіка, який, ймовірно, робив закладки.

Під час поверхневого огляду у нього виявили та вилучили шість згортків, обмотаних ізолентою, з кристалічною речовиною білого кольору, ззовні схожою на «метадон».

Правоохоронці встановили особу зловмисника, вже раніше судимого 50-річного львів’янина. Також поліцейські виявили та вилучили дві закладки, які збувач встиг зробити неподалік.

Все вилучене скерували на експертне дослідження. Закладчика затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання –  позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

всі статті
Львівський портал