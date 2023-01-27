У Львові затримали 50-річного закладчика

У Львові затримали раніше судимого 50-річного львів’янина, який мав собою згортки з наркотичною речовиною. Також правоохоронці виявили дві закладки, який він вже встиг зробити. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

26 січня під час патрулювання території правоохоронці помітили на вулиці Чукаріна у Львові чоловіка, який, ймовірно, робив закладки.

Під час поверхневого огляду у нього виявили та вилучили шість згортків, обмотаних ізолентою, з кристалічною речовиною білого кольору, ззовні схожою на «метадон».

Правоохоронці встановили особу зловмисника, вже раніше судимого 50-річного львів’янина. Також поліцейські виявили та вилучили дві закладки, які збувач встиг зробити неподалік.

Все вилучене скерували на експертне дослідження. Закладчика затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.