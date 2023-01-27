Оголосили підозру директору підприємства, який працював на Сальдо

У Житомирській області викрили злочини керівництва місцевої видобувної компанії, яка «заробляла» для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

«Саме його родина була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах. Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України», – йдеться в повідомленні.

У вересні минулого року за матеріалами СБУ накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора. Крім цього, під час досудового розслідування викрито схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога. Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також «змінювали» її цінову категорію. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.

Таким чином державний бюджет України втрачав млн грн у вигляді несплачених податків.

При цьому зловмисники «відмивали» одержані «прибутки» через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.

Встановлено, що злочинна схема завдала збитки держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн.

За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили: фінансово-господарську документацію; чорнові записи; банківські картки із доказами оборудок. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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