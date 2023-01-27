На Сихові затримали юного «шумахера» BMW X5. На місце події викликали тата

Львівські патрульні зупинили на проспекті Червоної калини неповнолітнього любителя швидкої їзди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, під час здійснення контролю швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam на проспекті Червоної Калини, зупинили автомобіль BMW X5. Водій автівки рухався населеним пунктом зі швидкістю 83 км/год, при дозволеній — не більше 50 км/год.

Під час перевірки документів, охоронці правопорядку встановили, що юному керманичу виповнилося лише 15 років.

Патрульні викликали батька хлопця, який негайно прибув на місце події.

На чоловіка також склали протокол за невиконання батьківських обов’язків, щодо виховання дітей.

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