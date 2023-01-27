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На Львівщині працівницю банку підозрюють в привласненні коштів

Ольга Денисяка

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50-річну жительку міста Сокаль на Львівщині підозрюють в службовому підробленні та привласненні коштів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, підозрювана, головний кредитний фахівець однієї з банківських установ, зловживаючи службовим становищем, внесла до електронних систем банку недостовірні відомості про клієнтку та оформила від її імені фіктивну заяву на отримання споживчого кредиту нібито для придбання меблів. Кредитні кошти вона в подальшому привласнила – сума збитків, завданих банку, становить майже п’ятдесят тисяч гривень. 

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. 

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній – позбавлення волі на термін до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

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