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На Львівщині під час переоформлення авто виявили дві крадені іномарки

Андрій Котенський

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У сервісних центрах МВС Львівщини, під час проведення реєстраційних дій, виявили дві автівки, які перебували у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СЦ МВС Львівщини.

До сервісного центру МВС в селі Червоне, що на Золочівщині, звернувся мешканець міста Буськ, який придбав автомобіль Opel Zafira у свого знайомого за дорученням. Під час перевірки за автоматизованими інформаційними системами виявлено, що авто знаходиться у розшуку.

Ще одне викрадене авто, що перебуває у розшуку поліції, виявив адміністратор сервісного центру МВС у місті Дрогобич. Громадянин звернувся до сервісного центру МВС з метою перереєстрації автомобіля Opel Vivaro, власником котрого зазначений мешканець київської області. Втім, як з’ясувалось, з червня 2020 року автомобіль розшукує Білоцерківське районне управління поліції ГУ НП.

В обох випадках реєстраційні дії було припинено, а про виявленні авто повідомлено правоохоронців.

Щоб придбання транспортного засобу не стало неприємною несподіванкою фахівці не рекомендують використовувати довіреність, як варіант отримання авто у власність. Фактично власник залишається старий, а довірливий покупець може отримати проблеми.

«Плануєте придбання автівки? Безкоштовно оформлюйте договір купівлі-продажу в сервісних центрах МВС аби не стати жертвою недобросовісних продавців – йдеться у повідомленні МВС.

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