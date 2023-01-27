Львів попрощається з Героями Мар'яном Головатим та Андрієм Нежурою

28 січня Львів попрощається ще з двома Героями. Мар’ян Головатий та Андрій Нежура загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.



Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Мар’ян Головатий (24.08.1989-18.01.2023) Уродженець села Стиборівка Львівської області.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №97 міста Львова. Закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «менеджмент природоохоронної діяльності». У 2016 році здобув науковий ступінь «кандидат наук».

Після завершення навчання вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Працював у Акціонерному товаристві «Концерн Галнафтогаз». У вільний час захоплювався колекціонуванням монет та гірським туризмом. Був активним учасником Громадської організації «Борець».

Із перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від окупантів. Боровся із державою-терористом на південному та східному напрямках у лавах 24-ї бригади.

У Мар’яна Головатого залишилися батьки та брат.

Андрій Нежура (27.06.1993-16.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Ліцеї №51 імені Івана Франка Львівської міської ради. Закінчив колишнє Професійно-технічне училище №56.

Після завершення навчання проходив строкову військову службу. Згодом прийняв рішення підписати контракт зі Збройними силами України. У мирний час працював у будівельній сфері на місцевому приватному підприємстві.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації добровольцем пішов на війну. Боровся проти російських загарбників у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Андрія Нежури залишилися батьки, двоє сестер та двоє братів.

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