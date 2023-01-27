ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янин збив велосипедиста біля Пустомитів

Андрій Котенський

|

Поблизу Пустомитів через наїзд автомобіля госпіталізували велосипедиста. За кермом авто перебував 57-річний житель Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 січня, близько 13.30, на автодорозі Львів – Меденичі, біля міста Пустомити Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Кіа Ceed, 57-річний львів’янин, здійснив наїзд на велосипедиста, 54-річного мешканця району. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальну справу, якщу вину водія доведуть то йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати ще на три роки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

всі статті
Львівський портал