Львів’янин збив велосипедиста біля Пустомитів

Поблизу Пустомитів через наїзд автомобіля госпіталізували велосипедиста. За кермом авто перебував 57-річний житель Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 січня, близько 13.30, на автодорозі Львів – Меденичі, біля міста Пустомити Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Кіа Ceed, 57-річний львів’янин, здійснив наїзд на велосипедиста, 54-річного мешканця району. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальну справу, якщу вину водія доведуть то йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати ще на три роки.

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