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Львів’ян запрошують на концерт «Шедеври романтичного ретро»

Омелян Шевчук

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У неділю, 12 лютого, в Львівській філармонії із концертом «Шедеври романтичного ретро» виступлять незрівнянний Зіновій Карач та гурт «FiJi Band». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу VINIL Concert agency. 

У програмі вечора легендарні романси, вальси, естрадні шлягери і батярські пісні про любов, мелодії  французького акордеону з паризьких кав’ярень та відомі вальси-мюзети, які подарують романтику Єлисейських полів.

«Усе це у вишуканому та шляхетному виконанні незрівнянних Зіновія Карача та гурту «FiJi Band», які стали відкриттям 2022 року. Буде душевно, трепетно та романтично», – запрошують організатори.

Початок концерту о 19:00, повідомили організатори

Квитки доступні за посиланням: soldout.ua

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