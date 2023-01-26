ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління окупантів та їхній артилерії

На 337 добу війни російські окупаційні війська здійснили черговий масований ракетний удар по Україні, попри значні втрати продовжують наступати на на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 26 січня.

Протягом цієї доби агресор завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них – з використанням ударних дронів типу Shahed-136. Усі ці безпілотники було збито.

Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких вдалося знищити. На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних українців. Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається й надалі.

Незважаючи на значні втрати, рашисти продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вели безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків ворог обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ ЗС РФ та Республіки Білорусь.

Водночас обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка Сумської області, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщіні.

На Куп’янському напрямку російські війська обстріляли райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка Луганської області, а також Іванівка на Донеччині.

На Лиманському напрямку під вогонь танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.

На Новопавлівському напрямку рашисти гатили по Вугледару, Великій Новосілці та Времівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

«Тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти активно розшукують українських патріотів. А у будівлі колишнього Горностаївського районного відділення МВС України у Херсонській області загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України», – кажуть у Генштабі.

У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи під приводом реформування отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10%. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під «оптимізацію», мають бути складені вже до 1 лютого.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, наші захисники збили три розвідувальні дрони окупантів.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та два інші важливі військові об’єкти загарбників.

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