Замість «Шекспіра» на Любінській депутат Адамик збудує готель

На місці ресторану «Шекспір» на вул. Любінській депутат Петро Адамик збудує 12-поверховий апарт-готель. Відповідне рішення 26 січня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, повідомляє Львівський портал.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво на вул. Любінській, 144 апарт-готелю з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом видали львів’янам Петру і Яні Адамикам, Петру Соболю.

Йдеться про відомий ресторан «Шекспір», який після 17 років існування закрили наприкінці 2021 року. Тепер його знесуть, а на цьому місці збудують готель.

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Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, не вся будівля буде готелем, частину приміщень віддадуть під офіси. Кількість місць у підземному паркінгу має дорівнювати кількості готельних номерів. Також там мають облаштувати укриття.

Зі свого боку представник забудовника запевнив, що на території біля майбутнього готелю облаштують громадський простір.

Всі роботи вестимуть на двох земельних ділянках загальною площею 0,17 га, яка належить до зони Ж-3 – зони багатоповерхової житлової забудови відповідно до зонінгу Залізничного району.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати землю на 38%, а також встановив, що висота майбутнього готелю не повинна перевищувати 44,4 м (для 12-поверхової частини) і 9,6 м (для двоповерхової частини). Втім остаточні показники висотності ще мають уточнити із львівським аеропортом, що розташований неподалік.

Зазначимо, що Петро Адамик є бізнесменом і депутатом Львівської міськради від «Європейської Солідарності». Йому й належав ресторан «Шекспір».

Яна Адамик є дружиною Петра Адамика. А Петро Соболь є колишнім депутатом Львівської міськради.

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Візуалізація: забудовник