Виробник безпілотників подарував Україні ще два «Байрактари»

Турецька компанія Baykar подарувала Україні ще два Bairaktar TB2, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта – йдеться у повідомленні.

У ГУР висловили вдячність компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи.

Раніше повідомлялось, що українські волонтери придбали комплекс безпілотників Bayraktar для ЗСУ.

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