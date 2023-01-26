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Виробник безпілотників подарував Україні ще два «Байрактари»

Андрій Котенський

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Турецька компанія Baykar подарувала Україні ще два Bairaktar TB2, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта – йдеться у повідомленні.

У ГУР висловили вдячність компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи.

Раніше повідомлялось, що українські волонтери придбали комплекс безпілотників Bayraktar для ЗСУ.

Долучайтеся до спільної справи допомоги українським військовим можна тут savelife.in.ua/donate

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