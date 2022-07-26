Українські волонтери придбали комплекс безпілотників Bayraktar для ЗСУ

Фонд «Повернись живим» з допомогою благодійників вперше в історії України придбав безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів США, повідомляє команда Фонду.

У фонді відзначають, що цей проєкт – не просто безпілотники, а повноцінна автономна система, до якої входять:

система повітряного зв’язку;

мобільний комплекс наземного управління;

наземний термінал передачі даних;

система розпізнавання «свій-чужий»;

три ударних безпілотники ;

; декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;

та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

Як відомо, ще в березні цьогоріч Фонд отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення, що дозволило вийти на якісно новий та масштабний рівень закупівель для допомоги захисникам України.

Фонд «Повернись живим» висловив подяку партнерам з Baykar за віру в нашу професійність та подальшу співпрацю, а також всім благодійникам.

Долучайтеся до спільної справи допомоги українським військовим можна тут savelife.in.ua/donate

Фото ілюстративне

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