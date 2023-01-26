Українські захисники відбили 10 нападів рашистів та атаку дронів-камікадзе

На 337 добу російські окупанти не припиняють наступати на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, хоча зазначають значних втрат. Спроби просунутись на Лиманському та Авдіївському напрямках були безуспішні. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог навпаки обороняється. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 26 січня.

Протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під ураження потрапили і житлові будинки у Херсоні.

За попередньою інформацією, вночі 26 січня ворог застосував 24 ударних іранських дрони Shahed-136/131, всіх їх знищили Сили оборони України.

Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині.

Ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв райони Леонівки, Ясної Поляни та Михальчиної Слободи Чернігівської області та Будівельного, Волфиного і Тимофіївки на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них – Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку агресор обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Веригінського лісництва та Ямполівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку під вогнем рашистів опинились 22 населені пункти, зокрема, Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили обстріли Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони 25 населених пунктів, Серед них – Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка й Оріхів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку загарбники продовжують обстрілювати мирні міста і села. Постраждали 20 населених пунктів, зокрема, Берислав, Антонівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та сам Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

«На тимчасово окупованій територій АР Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого. Водночас із 1 лютого всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти – перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, знищено два ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, чотири дрони типу «Орлан-10» і один типу «Суперкам».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.