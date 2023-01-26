Рашисти вбили на Харківщині двох людей

У четвер, 26 січня, російські окупаційні війська своїми обстрілами вбили двох мешканців Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед дня рашисти обстріляли смт Дворічна, що менш ніж за 25 км від кордону з Росією. За попередніми даними, загинули двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка.

Деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюються.

Крім того, 26 січня ворог гатив по Козачій Лопані, що теж у прикордонній зоні. Російський снаряд влучив у житловий будинок, поранення дістала 70-річна жінка.

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