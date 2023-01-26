На Львівщині затримали злочинну групу, яка вивозила «ухилянтів» за кордон

Правоохоронці затримали трьох осіб, які вивозили з України військовозобов‘язаних чоловіків. За свої «послуги» вони отримували 5 тисяч доларів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, до складу організованої групи входило троє осіб. 14 липня затримали організатора групи, 54-річного жителя мешканця Стебника, під час отримання ним частини коштів від чергового «клієнта». Його співучасником виявився житель Дрогобича віком 34 роки.

24 січня в одному з сіл Стрийського району правоохоронці також затримали третього учасника групи — 47-річного львів’янина, який переховувався від слідства.

Правоохоронці повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває.

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