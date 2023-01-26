На Львівщині спіймали двох наркоторговців

У Червонограді та Старому Самборі затримали двох чоловіків, які торгували амфетаміном і метадоном. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні Нацполіції Львівщини.

Першим зловмисником виявився 37-річний чоловік, якого вже раніше судили за крадіжки та збут наркотиків у Червоноградському районі. Тепер його знову спіймали на «гарячому» під час реалізації черговому клієнту амфетаміну.

Іншого наркоторговця затримали у Старому Самборі. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, він неодноразово продавав психотропні речовини на території району.

Під час затримання хлопець мав зі собою полімерний пакет з речовиною сірого кольору, ззовні схожою на амфетамін. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили наркотичні речовини та інші речові докази. Все це вилучили і скерували на експертизу.

Правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ч.1 і ч.2 ст.307 ККУ (незаконна діяльність із наркотичними речовинами). Санкція статей передбачає від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.

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