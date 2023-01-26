На Дрогобичині чоловік під час сварки перерізав горло своєму знайомому

На Львівщині повідомлено про підозру у вбивстві 46-річному жителю Дрогобицького району, який під час конфлікту переоізав горло своєму 74-річному знайомому. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

За даними слідства, 17 січня підозрюваний прийшов гості до потерпілого, що проживав в одному із сіл району. Під час вживання алкогольних напоїв між ними стався словесний конфлікт, у ході якого фігурант перерізав горло 74-річному чоловіку.

Цього ж дня підозрюваного було затримано. Зловмиснику було обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.